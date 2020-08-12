В России пройдут акции памяти, посвященные гибели подлодки "Курск"

Со дня гибели подлодки "Курск" прошло 20 лет.

Памятные мероприятия, посвященные гибели атомной подводной лодки "Курск", состоятся в Санкт-Петербурге 12 августа. Сегодня исполняется 20 лет со дня трагедии. Начало мероприятий ознаменуется панихидой "по воинам, в море погибшим" в Николо-Богоявленском Морском соборе. Служба пройдет в 12:00 мск. А в 14:00 состоится церемония возложения цветов к мемориалу погибшим, установленному на Серафимовском кладбище, после чего будет проведен траурный митинг, пишет РИА Новости.

Также, памятные мероприятия о гибели "Курска" состоятся в Севастополе, Балтийске, Владивостоке, Североморске, Воронеже, Курске и Видяеве.

Справка

К-141 «Курск» — российский атомный подводный ракетоносный крейсер проекта 949А «Антей». Судно потерпело крушение в Баренцевом море, в 175 км от Североморска, на глубине 108 метров. По официальной версии подлодка затонула в результате внутреннего взрыва боезапаса, произошедшего 12 августа 2000 года. Все 118 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли. Эта трагедия считается крупнейшей в послевоенной истории советского и российского подводного флота.