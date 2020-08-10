Банки РФ хотят автоматически списывать платежи по кредитам и ЖКХ

Ожидается, что новый сервис позволит сократить расходы на оплату комиссий.

Генеральный директор созданной Центробанком России Ассоциации "ФинТех" (АФТ) Татьяна Жаркова сообщила, что российские кредитные организации готовятся к тестированию нового формата безналичных платежей. Данный механизм подразумевает, что с банковского счета средства будут списываться в автоматическом режиме по запросу получателя денег, причем воспользоваться новым сервисом смогут как юридические, так и физические лица.

Уточняется, что этот механизм будут использовать для оплаты услуг за ЖКХ, платежей по кредитам и подписок. Кроме того, дополнительного подтверждения перевода от клиента банка не потребуется, так как для этого он должен дать свое согласие заранее и один раз, пишет РБК.

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