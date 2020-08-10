Банки начнут автоматически списывать деньги по кредитам и за ЖКХ 1192 3 Экономика

Российские банки собираются ввести новый формат работы и списывать с карт клиентов деньги по требованию получателя средств. Перевод в пользу поставщика услуг не будет требовать подтверждения от держателя карты. Это позволит проводить расчеты напрямую между банками и снизить комиссии. Об этом пишет РБК со ссылкой на гендиректора Ассоциации «ФинТех» Татьяну Жаркову.