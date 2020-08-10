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Банки начнут автоматически списывать деньги по кредитам и за ЖКХ
10 Августа 2020 1192 3 Экономика
Российские банки собираются ввести новый формат работы и списывать с карт клиентов деньги по требованию получателя средств. Перевод в пользу поставщика услуг не будет требовать подтверждения от держателя карты. Это позволит проводить расчеты напрямую между банками и снизить комиссии. Об этом пишет РБК со ссылкой на гендиректора Ассоциации «ФинТех» Татьяну Жаркову.
Без уведомлений
- Новый механизм взимания платежей автоматически предложил Центробанк. Созданная регулятором Ассоциация «ФинТех» сейчас активно приглашает банки поучаствовать в пилотном проекте. Среди согласившихся принять участие уже есть ВТБ, «Открытие», Промсвязьбанк, QIWI, СКБ-Банк, Совкомбанк и Абсолют банк. Сбербанк не подтвердил, но и не опроверг свое участие.
- Система будет работать следующим образом: клиент – получатель денег сможет выставлять платежное требование клиенту-плательщику в личном кабинете. Требование будет проверено банком клиента-плательщика и при соответствии переведет деньги автоматически. Это поможет сократить количество участников обработки платежи и издержки.
- Автоматические списания могут быть в пользу поставщиков ЖКХ, связи, подписок, транспортных и образовательных услуг, кредитов. По мнению исполнительного директора Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павла Шуста, компании смогут каждый месяц направлять запросы в банк на списание денег со счета плательщика, который один раз дал на это согласие. Так, например, в Германии проходит большая часть оплаты за ЖКУ.
- Банкам новая схема выгодна тем, что им не придется использовать международные платежные системы, что снизит стоимость транзакций и размер комиссий для клиента. Для юрлиц система автоматических расчетов позволит сократить количество бумажных документов и более быстро и качественно работать со счетами организаций.
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думаю, что озверели пора менять
просто озверели, я не инвалид - не инвалид и на голодной диете не бываю. суды ведут себя нагло. сейчас отберут часть площади, а потом и тебя заберут. зверели-зверели и совсем озверели.
Ставят Банки в не законное полошение. Фонд кап.ремонта не имеет право отнимать. Суды вообще запущены. из 8 тысяч плати фонду кап.ремонта и думай как сделать ремонт в квартире. реставрация здания относится к устройству города. вообще фонд ничего не делает - крыша к реставрации здания устройству города. сколько обманывать людей.