Лукашенко отдал свой голос на президентских выборах в Белоруссии

Александр Лукашенко баллотируется в шестой раз.

В воскресенье, 9 августа, действующий белорусский глава Александр Лукашенко проголосовал на президентских выборах республики. Отмечается, что он традиционно отдает свой голос на территории Белорусского государственного университета физической культуры, пишет ТАСС.

Справка

9 августа 2020 года в Белоруссии начались выборы президента. На должность главы претендуют пять кандидатов: нынешний лидер республики Александр Лукашенко, председатель Белорусской социал-демократической фракции "Грамада" Сергей Черечень, сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая и домохозяйка Светлана Тихановская. Ожидается, что предварительные результаты голосования будут известны в понедельник, окончательный итог ЦИК Белоруссии должен объявить до 19 августа.