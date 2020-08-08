Новым президентом США станет Джозеф Байден

Эксперт, известный точностью прогнозов, предсказал победу в выборах в США Джозефу Байдену.

Как сообщает The New York Times, американский профессор истории Аллан Лихтман, который разработал свою собственную систему прогнозов, заявил, что новым президентом США станет кандидат от Демократической партии Джозеф Байден. Его предсказательная система, названная "13 ключей к Белому дому", состоит из 13 вопросов, которые формулируются таким образом, чтобы на них можно было дать однозначные ответы: "да" или "нет". Вопросы касаются как экономических и социальных процессов в США, так и лично кандидатов в президенты, учитывая их успехи и неудачи, скандалы и даже личную харизму. В случае получения положительного ответа на 6 и более вопросов, победу одержит действующая партия власти, при большем количестве отрицательных ответов - оппозиционная, пишет РИА Новости.

Как ранее сообщал Капитал страны, лидер США Дональд Трамп высказал идею о переносе президентских выборов на более поздний срок из-за пандемии коронавируса.