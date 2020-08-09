Автовладельцев РФ предупредили о серьезных изменениях
09.08.2020 12:35
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Российских автомобилистов ожидает семь важных изменений, которые заработают осенью текущего года.
Как сообщает Autonews, автовладельцев, которые живут в России, ждут некоторые изменения:
- С 24 августа 2020 года вступит в силу новый порядок расчета стоимости ОСАГО. В конце месяца границы тарифного коридора расширятся до 30%, причем размер ставки изменится в обе стороны: минимальная составит 2471 рубль, а максимальная - 5436 рублей. Отмечается, что водитель будет получать индивидуальный тариф, исходя из количества совершенных грубых нарушений ПДД, возраста, типа и состояния транспортного средства, семейного положения и даже наличия детей.
- Сотрудники ГИБДД получат новые приборы, позволяющие более полно оценивать техническое состояние автомобилей и дорожного полотна.
- После 30 сентября возобновится процедура технического осмотра (ТО) транспортных средств, которая ранее была приостановлена в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции. Таким образом, с 1 октября 2020 года для оформления полиса ОСАГО необходимо получить диагностическую карту.
- Кроме того автомобилистам, передвигающимся по Москве, придется привыкать к обновленной дорожной разметке.
- Из-за введения режима ограничений на фоне пандемии коронавируса, сезон летних отпусков сдвинулся, поэтому было принято решение продлить действие летних тарифов на платных дорогах до 1 ноября.
- Также изменения затронут основные документы, такие как ПТС и СТС. Внешне они почти не поменяются, однако в них появится больше сведений, например, о мощности двигателя и сроке государственной регистрации.
- Помимо этого ожидается, что к осени текущего года решится вопрос о повышении максимально возможной скорости на оборудованных платных трассах до 130 км/ч.
Ранее "Капитал страны" писал, что Минздрав подготовил новые правила медицинского освидетельствования водителей.
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