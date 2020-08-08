Развитие бизнеса: Десять советов по увеличению прибыли

08.08.2020 14:08 Комментарии

Прибыль или чистая прибыль - это сумма денег, которую имеет ваш бизнес после того, как вы уберете все затраты и расходы.

За счет снижения затрат и увеличения оборота и производительности вы можете повысить прибыльность своего бизнеса, а ведь хорошая норма прибыли может облегчить планирование изменений и роста. Эксперты, опрошенные NIBusinessINFO, дали несколько советов, как увеличить прибыль. Попробуйте несколько из этих ключевых способов повысить прибыльность вашего бизнеса. Определите области вашего бизнеса, которые вы могли бы улучшить или сделать более эффективными , например, производство или администрирование.

, например, производство или администрирование. Используйте ключевые показатели эффективности (KPI) , чтобы выявить свои слабые стороны и проблемные области, такие как рост затрат или падение продаж, и устранить их.

, чтобы выявить свои слабые стороны и проблемные области, такие как рост затрат или падение продаж, и устранить их. Найдите способы уменьшить отходы вашего бизнеса, например затраты на электроэнергию.

вашего бизнеса, например затраты на электроэнергию. Регулярно проверяйте, как вы оцениваете свои продукты, и проверяйте новые цены, прежде чем делать их постоянными.

прежде чем делать их постоянными. Сгруппируйте клиентов по категориям продаж в зависимости от объема продаж и полученной прибыли - и соответствующим образом скорректируйте свои цены и маркетинговые усилия.

в зависимости от объема продаж и полученной прибыли - и соответствующим образом скорректируйте свои цены и маркетинговые усилия. Продавайте больше наиболее прибыльным клиентам. Используйте методы дополнительных продаж, перекрестных продаж и диверсификации, чтобы увеличить свою прибыль.

Используйте методы дополнительных продаж, перекрестных продаж и диверсификации, чтобы увеличить свою прибыль. Заключите с поставщиками более выгодные сделки - долгосрочные сделки могут предложить лучшее соотношение цены и качества.

- долгосрочные сделки могут предложить лучшее соотношение цены и качества. Ищите новые возможности для бизнеса и шансы выйти на новые рынки. Изучите потенциальных новых клиентов и способы их нацеливания.

Изучите потенциальных новых клиентов и способы их нацеливания. Регулярно измеряйте эффективность своих операций и внедряйте системы и процессы мониторинга - например, сравнительный анализ.

и внедряйте системы и процессы мониторинга - например, сравнительный анализ. По возможности оптимизируйте все бизнес-процессы.