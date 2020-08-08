Развитие бизнеса: Десять советов по увеличению прибыли
08.08.2020 14:08
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Прибыль или чистая прибыль - это сумма денег, которую имеет ваш бизнес после того, как вы уберете все затраты и расходы.
За счет снижения затрат и увеличения оборота и производительности вы можете повысить прибыльность своего бизнеса, а ведь хорошая норма прибыли может облегчить планирование изменений и роста. Эксперты, опрошенные NIBusinessINFO, дали несколько советов, как увеличить прибыль. Попробуйте несколько из этих ключевых способов повысить прибыльность вашего бизнеса.
- Определите области вашего бизнеса, которые вы могли бы улучшить или сделать более эффективными, например, производство или администрирование.
- Используйте ключевые показатели эффективности (KPI), чтобы выявить свои слабые стороны и проблемные области, такие как рост затрат или падение продаж, и устранить их.
- Найдите способы уменьшить отходы вашего бизнеса, например затраты на электроэнергию.
- Регулярно проверяйте, как вы оцениваете свои продукты, и проверяйте новые цены, прежде чем делать их постоянными.
- Сгруппируйте клиентов по категориям продаж в зависимости от объема продаж и полученной прибыли - и соответствующим образом скорректируйте свои цены и маркетинговые усилия.
- Продавайте больше наиболее прибыльным клиентам. Используйте методы дополнительных продаж, перекрестных продаж и диверсификации, чтобы увеличить свою прибыль.
- Заключите с поставщиками более выгодные сделки - долгосрочные сделки могут предложить лучшее соотношение цены и качества.
- Ищите новые возможности для бизнеса и шансы выйти на новые рынки. Изучите потенциальных новых клиентов и способы их нацеливания.
- Регулярно измеряйте эффективность своих операций и внедряйте системы и процессы мониторинга - например, сравнительный анализ.
- По возможности оптимизируйте все бизнес-процессы.
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