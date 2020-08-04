Эксперты помогут молодым специалистам в продвижении стартапов

«Деловая Россия» совместно с Центром предпринимательства проведут онлайн-встречу Startup-клуба по проектам, представляющим инновации в сфере финансовых услуг и расчетных сервисов.

На встрече, которая состоится в формате StartUp Huddle, будут представлены 6-7 бизнес проектов в сфере финансовых технологий, модернизирующие традиционные финансовые услуги и сервисы в нескольких областях:

платежи и переводы;

финансирование (кредитование, краудфандинг и т.д.);

управление капиталом (программы и приложения по финансовому планированию и т.д.).

В ходе беседы авторы стартапов презентуют свои проекты, задавая интересующие вопросы приглашенным экспертам, после чего, в течение 20 минут получат экспертную оценку и ценные рекомендации в продвижении стартапа, как в финансовой так и в нефинансовой сфере. В качестве экспертов во встрече примут участие не только опытные предприниматели и члены Генсовета «Деловой России», но и представители органов власти, институциональных инвесторов, а также другие менторы.

Мероприятие состоится 6 августа в 11:00 (мск) в Zoom с прямой трансляцией в Facebook и пройдет в формате питч-сессии. Модератором встречи выступит предприниматель, основатель и управляющий партнёр СОВЕТ#1 Семён Фомин. Зарегистрироваться на мероприятие можно направив заявку на e-mail: maevsky@deloros.ru.