Вредные привычки увеличивают риск возникновения рака

Курение повышает риск возникновения онкологических заболеваний в 30 раз.

Главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн назвал основные факторы, которые могут повысить риск возникновения онкологических заболеваний. Около 15% всех онкологических заболеваний происходят из-за генетических мутаций, на 10% каждые 5 лет увеличивается риск возникновения рака у людей старше 65 лет, а вредные привычки, такие, как курение, увеличивают риск возникновения нескольких видов рака, например, рака легких или мочевого пузыря, в 30 раз. Причем употребление алкоголя еще больше усиливает онкологические риски. Карпин подчеркнул, что для того, чтобы полностью восстановиться после отказа от курения, организму человека нужно порядка 10 лет, пишет РИА Новости.

Как ранее сообщал Капитал страны, корейские ученые нашли новые возможности для разработки антивозрастных препаратов.