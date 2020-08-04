В Крыму вызовут искусственный дождь

Эксперимент по вызову искусственных осадков пройдет в предгорных и горных зонах Симферопольского и Белогорского районов Крыма.

Власти Крыма приняли решение провести в регионе эксперимент с вызовом искусственного дождя. Такое решение принято из-за того, что текущий год стал самым засушливым за последние 150 лет. Стоимость контракта на организацию искусственных осадков составит 25,5 млн рублей. Известно, что в эксперименте будет задействована специальная авиация, а самолет "должен быть оборудован азотным генератором и устройствами для отстрела пиропатронов с йодистым серебром". Эксперимент будет проведен в предгорных и горных зонах Симферопольского и Белогорского районов полуострова и завершится 15 декабря текущего года, пишет РИА Новости.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, какая погода ожидает россиян в августе.