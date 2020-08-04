Исландский вулкан, нарушивший авиасообщение, снова готов к извержению

Ледяная шапка Исландии Vatnajökull, самая большая по объему в Европе, покрывает множество действующих вулканов, в том числе самый часто извергающийся в стране - Гримсвотн.

По данным Исландского метеорологического бюро (IMO), через девять лет после своего последнего извержения в 2011 году, которое закрыло воздушное пространство Исландии, Гримсвотн готовится к очередному извержению.

Гримсвотн извергается примерно каждые 5-10 лет, ледяные бласты, окружающие вулкан и магму, при взаимодействии создают потрясающий взрыв.

«Лава тает, лед превращается в пар. За доли секунды выделяется огромное количество энергии», - рассказал Ронни Грапентин, геофизик из Университета Аляски.

Гримсвотн также печально известен как источник семимесячного извержения трещины Лаки в 1783 году, которое вызвало голод, унесший 20 процентов населения Исландии и понизивший температуру в Северном полушарии примерно на 1 °C.

В то время как ученые уверены, что произойдет очередное извержение, прогнозировать время, величину и характер извержений сложно.

«Каждый вулкан ведет себя по-разному от одного извержения к другому», - сказал Сигрун Хрейнсдоттир, ученый-геодезист в GNS Science в Новой Зеландии.

Однако, поскольку Гримсвотн извергается так часто, ученые видят закономерности, которые предполагают, что другое извержение неизбежно.

«В настоящее время у нас есть состояние вулкана, которое очень похоже на условия извержения до 2011 и 2004 годов», - сказал GlacierHub Бенедикт Офейгссон, геолог из IMO.

Несмотря на уверенность ученых в скором извержении Гримсвотна, данные мониторинга ограничены, поскольку вулкан покрыт льдом, пишет phys.org.