Исландский вулкан, нарушивший авиасообщение, снова готов к извержению
Ледяная шапка Исландии Vatnajökull, самая большая по объему в Европе, покрывает множество действующих вулканов, в том числе самый часто извергающийся в стране - Гримсвотн.
По данным Исландского метеорологического бюро (IMO), через девять лет после своего последнего извержения в 2011 году, которое закрыло воздушное пространство Исландии, Гримсвотн готовится к очередному извержению.
Гримсвотн извергается примерно каждые 5-10 лет, ледяные бласты, окружающие вулкан и магму, при взаимодействии создают потрясающий взрыв.
«Лава тает, лед превращается в пар. За доли секунды выделяется огромное количество энергии», - рассказал Ронни Грапентин, геофизик из Университета Аляски.
Гримсвотн также печально известен как источник семимесячного извержения трещины Лаки в 1783 году, которое вызвало голод, унесший 20 процентов населения Исландии и понизивший температуру в Северном полушарии примерно на 1 °C.
В то время как ученые уверены, что произойдет очередное извержение, прогнозировать время, величину и характер извержений сложно.
«Каждый вулкан ведет себя по-разному от одного извержения к другому», - сказал Сигрун Хрейнсдоттир, ученый-геодезист в GNS Science в Новой Зеландии.
Однако, поскольку Гримсвотн извергается так часто, ученые видят закономерности, которые предполагают, что другое извержение неизбежно.
«В настоящее время у нас есть состояние вулкана, которое очень похоже на условия извержения до 2011 и 2004 годов», - сказал GlacierHub Бенедикт Офейгссон, геолог из IMO.
Несмотря на уверенность ученых в скором извержении Гримсвотна, данные мониторинга ограничены, поскольку вулкан покрыт льдом, пишет phys.org.
«В отличие от других вулканов, мы не можем видеть столько, сколько хотели бы», - сказал Грапентин. «Приборы GPS должны быть размещены на скале, потому что лед течет гораздо быстрее, чем деформируется вулкан. А в Гримсвотне есть только один участок с твердой скалой».
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