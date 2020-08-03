В Минобороны РФ подтвердили эффективность вакцины от COVID-19

Вакцина от коронавируса разработана национальным центром им. Гамалеи совместно с оборонным ведомством России. Испытание препарата на добровольцах проходило в Сеченовском университете и в госпитале Бурденко.

В понедельник, 3 августа, в Министерстве обороны России рассказали журналистам, что итоговое тестирование российской вакцины от коронавируса нового типа на добровольцах показало, что у них появился иммунный ответ к вирусу. Кроме того у граждан не было выявлено побочных эффектов и отклонений в функционировании организма, препарат оказался хорошо переносимым и безопасным, пишет ТАСС.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что серийное производство российской вакцины от COVID-19 начнется в сентябре этого года.