В Кремле отреагировали на задержание россиян в Белоруссии

Москва обеспокоена тем, что белорусская сторона так и не предоставила никакой информации, обосновывающей арест россиян.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу сообщил журналистам, что задержание 33 российских граждан белорусскими правоохранительными органами не укладывается в параметры союзнических отношений Москвы и Минска. Также он выразил надежду, что в ближайшее время Белоруссия разберется в этом инциденте и арестованных россиян отпустят. Песков отметил, что жители России никак не связаны с белорусскими внутриполитическими процессами.

"Они не имели при себе ничего противозаконного и не совершали никаких противозаконных действий. Вот это то, что нам известно однозначно",- цитирует издание РИА Новости слова представителя Кремля.

Напомним, что ранее правоохранительные органы Белоруссии под Минском задержали 33 россиянина по подозрению в подготовке массовых беспорядков в стране.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел России пояснили, что группа арестованных граждан РФ путешествовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимые документы, в том числе и авиабилеты.