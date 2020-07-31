Белоруссия передала Украине список задержанных граждан России

Украина проверит россиян на причастность к военным действиям на Донбассе.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Белоруссия передала украинской стороне список тех россиян, которые были задержаны на территории страны. По его словам, данный список будет передан правоохранительным органам Украины, которые тщательно изучат его. Правоохранители выяснят, нет ли в списке людей, которые воевали на Востоке Украины со стороны ЛНР и ДНР, пишет ТАСС.

Как ранее сообщал Капитал страны, МИД России потребовал от белорусских властей немедленного доступа представителей посольства к задержанным россиянам.