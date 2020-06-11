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Коронавирус

Премьер продлил возможность получения пособия по безработице на 3 месяца

11.06.2020 19:05
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Премьер продлил возможность получения пособия по безработице на 3 месяца

Размер минимального пособия по безработице за май-июнь этого года увеличен до 4500 рублей.

11 июня пресс-служба российского правительства сообщила, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении безработным гражданам дополнительной помощи от государства в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции.

  • В частности, на три месяца продлена возможность получения пособия по безработице для жителей страны, у которых после 1 марта 2020 года закончился срок соответствующих выплат.
  • Кроме того сумма минимального пособия по безработице за май-июнь текущего года увеличена до 4500 рублей.
  • Уточняется, что индивидуальные предприниматели, которые после 1 марта 2020 года прекратили свою деятельность и официально признаны безработными, будут получать пособие в максимальном размере - 12130 рублей, пишет ТАСС.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений правительству, касающихся безработицы.

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