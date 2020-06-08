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Президент дал ряд поручений по борьбе с безработицей

08.06.2020 18:29
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Президент дал ряд поручений по борьбе с безработицей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин должен предоставить доклад о работе по поручениям президента, касающимся безработицы, до 10 июня.

Российский лидер Владимир Путин на фоне эпидемии новой коронавирусной инфекции дал ряд поручений кабмину, касающихся безработицы. Соответствующий доклад премьер-министр РФ Михаил Мишустин должен предоставить до 10 июня, говорится на официальном портале Кремля.

  • В частности, президент России распорядился продлить до 1 октября 2020 года период выплаты пособия по безработице. Он добавил, что с 1 мая текущего года на 3 месяца должен быть увеличен минимальный размер по безработице - до 4500 руб.
  • Помимо этого глава государства поручил распространить на безработных опекунов норму о доплате в 3000 руб. на каждого несовершеннолетнего ребенка.
  • Индивидуальные предприниматели, прекратившие свою деятельность после 1 марта, до 1 октября 2020 года должны получать максимальный размер пособия по безработице, пишет РИА Новости.

Напомним, что ранее Михаил Мишустин сообщил о том, что в России ситуация на трудовом рынке стабилизируется.

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