Президент дал ряд поручений по борьбе с безработицей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин должен предоставить доклад о работе по поручениям президента, касающимся безработицы, до 10 июня.

Российский лидер Владимир Путин на фоне эпидемии новой коронавирусной инфекции дал ряд поручений кабмину, касающихся безработицы. Соответствующий доклад премьер-министр РФ Михаил Мишустин должен предоставить до 10 июня, говорится на официальном портале Кремля.

В частности, президент России распорядился продлить до 1 октября 2020 года период выплаты пособия по безработице . Он добавил, что с 1 мая текущего года на 3 месяца должен быть увеличен минимальный размер по безработице - до 4500 руб .

период . Он добавил, что с 1 мая текущего года на 3 месяца должен быть увеличен минимальный размер по безработице - . Помимо этого глава государства поручил распространить на безработных опекунов норму о доплате в 3000 руб. на каждого несовершеннолетнего ребенка .

. Индивидуальные предприниматели, прекратившие свою деятельность после 1 марта, до 1 октября 2020 года должны получать максимальный размер пособия по безработице, пишет РИА Новости.

Напомним, что ранее Михаил Мишустин сообщил о том, что в России ситуация на трудовом рынке стабилизируется.