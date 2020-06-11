В подвешенном состоянии на время изоляции: как в Краснодарском крае решался арендный вопрос

Как и в ряде российских регионов, болевой точкой для предпринимателей Краснодарского края в период пандемии стало отсутствие адекватных мер поддержки и управления кризисной ситуацией в вопросах аренды и управления нежилым недвижимым имуществом.

Ситуация

В разговоре с «Капиталом страны» представитель Торгово-промышленной палаты Краснодарского края рассказал о том, что за время самоизоляции на адрес организации поступило много обращений от компаний, чья деятельность связана с арендой и управлением недвижимым имуществом.

Суть проблемы состояла в следующем: данное направление не было включено в правительственный список наиболее пострадавших отраслей экономики, что автоматически означало прямую поддержку со стороны властей.

В итоге, в условиях практически полной остановки деятельности и отсутствия поступления денежных средств от арендаторов предприятия были вынуждены и дальше в полной мере исполнять свои обязательства, связанные с налогами, кредитами, коммуналкой, а также зарплатой персонала.

Тем не менее, в постоянном режиме ТПП сотрудничали по этому вопросу с региональными органами власти. В частности, в адрес Администрации края был направлен ряд предложений, связанных со снижением налогов для арендодателей, готовых снижать арендную плату своим арендаторам.

Итог

В середине мая в ходе заседания регионального штаба, посвященного обеспечению устойчивости экономики Краснодарского края в План мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности был включен дополнительный пункт, который предусматривает сокращение суммы по уплате аренды минимум чем на пятьдесят процентов юрлицом – арендодателем объектов недвижимости размера арендной платы с учетом фактического неосуществления арендатором недвижимого имущества деятельности, а также с учетом нерабочих дней, которые были установлены соответствующими указами президента РФ.

Как отметили представители регионального ТПП, в полной мере решить арендный вопрос в условиях ограничений оказалось невозможным. Однако принятие документа, о котором идет речь, позволило цивилизованно урегулировать отношения двух хозяйствующих субъектов через меры господдержки.

Кризис

В конце прошлого месяца «Капитал страны» писал о том, что в России об отсрочке аренды было заключено всего около 29 тысяч соглашений, что в масштабах страны оказалось не таким серьезным показателем. Об этих показателях стало известно после мониторинга, проведенного аналитиками Минэкономразвития. Целью исследования стала проверка реализации мер поддержки предпринимателей, предусматривающих отсрочку и снижение по аренде. Так, на 25 мая сообщалось о 1613 обращениях, поступивших от представителей МСП с просьбой о заключении допсоглашений к арендным договорам. То есть, в этом случае имелась в виду отсрочка платежей или освобождении от аренды.

Кроме этого, сообщалось о массовых просрочках арендных платежей из-за сложившейся ситуации. Предприниматели подчеркивали: долги по аренде и ухудшение состояние компаний имеют прямое отношение к кризису, связанному с коронавирусной инфекцией. Даже те предприниматели, которые заявляли об отсутствии проблем первое время, отмечали, что из-за коронавируса они рискуют столкнуться с глобальной просрочкой по аренде, что вполне было очевидным при падении потребительского спроса. Многие предприниматели заявляли, что арендодатели отказывались идти на уступки.