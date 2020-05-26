В России об отсрочке аренды заключено около 29 тысяч соглашений

Об этом стало известно после мониторинга, который провели эксперты Минэкономразвития с целью проанализировать реализацию мер поддержки предпринимателей, которые предусматривают отсрочку и снижение по аренде.

В России продолжает реализовываться программа по поддержке предпринимателей относительно арендных платежей. В частности, как информирует Минэкономразвития со ссылкой на данные Росимущества, на 25 мая поступило 1613 обращений от представителей МСП с просьбой о заключении допсоглашений к арендным договорам. Речь идет об отсрочке платежей либо освобождении от аренды для компаний, наиболее пострадавших в период пандемии.

Уточняется, что было заключено 930 дополнительных соглашений, сумма которых составила 181 млн рублей. Из них 762 – об отсрочке (142,8 млн руб.) и 168 – об освобождении (38,2 млн руб.).

Министерство отмечает, что за этот год сумма общего объема потенциальной отсрочки может достигнуть отметки 11,5 млрд руб. Вместе с этим стоит отметить, что во время мониторинга продолжает поступать информация от субъектов, то есть, итоговые цифры могут быть скорректированы.

Также предоставлены следующие данные: из 79 субъектов России заключено 18 248 дополнительных соглашений по отсрочке, сокращению либо освобождению от аренды, участниками которых стало порядка двух тысяч арендодателей в отношении порядка 33 тыс. (33 401) объектов государственного и муниципального недвижимого имущества. Сумма этих соглашений составила 1,2 млрд руб.

Сообщается также о том, что на данный момент было заключено более 8,5 тыс. (8 771) допсоглашений по отсрочке, снижению и освобождению от аренды в отношении 11 тыс. частных объектов, сумма которых составила 0,79 млрд руб. Из них 676 млн.руб. – это отсрочка и сокращение платы, остальное – освобождение от платежей.