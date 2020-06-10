Против Петра Порошенко завели новое уголовное дело

Напомним, что в марте 2020 года экс-глава Украины не смог прийти на допрос в Госбюро, поскольку покинул пределы страны.

Против бывшего украинского лидера Петра Порошенко было заведено новое уголовное дело, заявил Начальник второго отдела Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Вадим Приймачок. Уточняется, что его подозревают в деле о назначении первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. Сейчас ведомство готовит ходатайство для избрания меры пресечения Порошенко, пишет РИА Новости.

Напомним, что в марте 2020 года экс-глава Украины не смог прийти на допрос в Госбюро, поскольку покинул пределы страны. В пресс-службе ведомства не уточнили, по какому именно делу вызывали на допрос Порошенко.