В апреле сотни россиян побывали за границей, несмотря на запрет

В условиях закрытия границ Россию могли покинуть лица с двойным гражданством и те, у кого есть вид на жительство в других странах.

Начиная с 27 марта Россия остановила международное авиасообщение, а с 30 марта закрылись сухопутные и речные границы страны. Тем не менее, по данным, полученным РБК, в апреле сотни россиян побывали за границей, и многие из них указали туризм в качестве причины выезда за рубеж.

Так, Южную Корею в апреле посетили 1223 россиянина, из них 128 с туристическими целями. В Турции побывали 922 россиянина, цель их поездки не уточняется, Болгарию посетили 635 граждан России, у большинства из них отмечена "иная" цель посещения. В Сербию въехали 190 россиян, в США — 136, в Индонезию — 129, а цель посещения данных стране неизвестна. Финляндию, Швейцарию и Австрию, которые учитывают не пересечение границы, а заселение в гостиницах и отелях, посетили 122, 108 и чуть менее 100 россиян соответственно. В Гонконге побывали 8 россиян, в Сингапуре — 7, на Тайвань с туристической целью прибыл 1 россиянин.

Причем генеральный директор сервиса по бронированию билетов «ВИП Сервис» Дмитрий Горин, комментируя ситуацию пояснил, что в условиях закрытия границы Россию могли покинуть лица с двойным гражданством и те, у кого есть вид на жительство в другой стране.

Известно, что Россия частично восстановит международное сообщение только 15 июля. Вначале откроются полеты с 15 странами Евразийского экономического союза и СНГ, после чего постепенно будет восстанавливаться авиасообщение и с другими странами мира.