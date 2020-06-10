МЭА: в 2020 году произойдет самое крупное падение газового рынка

На падение показателей повлияют коронавирус и теплая зима.

Специалисты Международного энергетического агентства считают, что в текущем году мир увидит самое крупное падение газового рынка. Своим мнением аналитики поделились в новом докладе ведомства, посвященном рынку газа. Так, согласно прогнозу, по итогам 2020 года мировое потребление газа сократится на 4% или 150 млрд куб. м. Это рекордные показатели за всю историю отрасли.

Специалисты отмечают, что падение будет связано не только с мировой пандемией коронавирусной инфекции, которая серьезно повлияла на спрос. Способствовать падению показателей будет и тот факт, что из-за теплой зимы потребление газа сократилось до минимальных значений, а газовые хранилища остались наполненными, пишет РБК.

Как ранее писал Капитал страны президент России Владимир Путин поручил бесплатно подключить всех россиян к газу. А недавно стало известно, что Газпром заказал трубы для газификации на 100 млрд рублей, а также заключил самый крупный за всю историю компании контракт на поставку газа в России.