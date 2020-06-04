Путин: подключение россиян к газу должно быть бесплатным

Владимир Путин потребовал сформировать источники финансирования для бесплатного подключения жителей страны к газораспределительным сетям.

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству и региональным органам исполнительной власти при участии энергетической компании ПАО "Газпром" завершить поэтапную газификацию страны к 2024 году и 2030 году. Соответствующее распоряжение главы государства размещено на официальном портале Кремля.

Уточняется, что Владимир Путин потребовал сформировать источники финансирования данного мероприятия. Таким образом, подключение россиян к газу будет бесплатным.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что американские сенаторы разрабатывают новый законопроект, предполагающий расширение санкций против российского газопровода "Северный поток - 2".