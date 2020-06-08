«Газпром» заказал трубы на 100 млрд руб. Будет строить «Силу Сибири-2» 202 0 Экономика img_copyright

Инвестиционное подразделение «Газпрома» – «Газпром Инвест» собирается закупить в течение двух лет трубы почти на 100 млрд руб. Об этом свидетельствует данные тендера, итоги которого будут подведены 16 июня 2020 года. После объявления победителя в течение 90 дней «Газпром» обязуется внести 30% в качестве аванса – около 33 млрд руб. При этом спрос на российский газ падает в Европе и к концу текущего года снизится на 20%, до 160 млрд кубометров. Из-за в бюджете компании ожидается «дыра» в 10 млрд долларов.