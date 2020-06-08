Капитал страны
ENGLISH
08 ИЮН, 17:40 МСК
USD (ЦБ) 73,4326
EUR (ЦБ) 79,4394
«Газпром» заказал трубы на 100 млрд руб. Будет строить «Силу Сибири-2»
8 Июня 2020 202 0 Экономика
img_copyright
Инвестиционное подразделение «Газпрома» – «Газпром Инвест» собирается закупить в течение двух лет трубы почти на 100 млрд руб. Об этом свидетельствует данные тендера, итоги которого будут подведены 16 июня 2020 года. После объявления победителя в течение 90 дней «Газпром» обязуется внести 30% в качестве аванса – около 33 млрд руб. При этом спрос на российский газ падает в Европе и к концу текущего года снизится на 20%, до 160 млрд кубометров. Из-за в бюджете компании ожидается «дыра» в 10 млрд долларов.
«Сила Сибири» – вторая попытка
- Тендер «Газпром Инвеста» предполагает поставку труб большого диаметра в количестве 1,3 млн тонн. Сумма контракта составит 98,402 млрд руб., а срок его выполнения рассчитан до 2022 года. На сегодняшний день это крупнейший заказ «Газпрома» из всех, которые публиковались на сайте госзакупок. Так, например, самый крупный до этого заказ газовой компании на 9 млрд руб. был зарегистрирован в феврале 2018 года.
- Результаты тендера будут объявлены 16 июня 2020 года. Компании-поставщику «Газпром» выплатит 30% в виде аванса в течение 90 дней, то есть 33 млрд руб. При этом поставщик обязан предоставить гарантию на свою продукцию от 24 до 36 месяцев. Соответствие всем техническим нормам и рекомендациям заказчика – строго обязательно.
- «Газпром» ждет поставку труб на базу «Газпром Инвеста» в Ухте, Бугуруслане, Рыздвяном и Романово до 31 декабря 2022 года.
- Столь большой объем труб не пойдет на газификацию России, которую президент Владимир Путин распорядился закончить к 2030 году. Трубы нужны для прокладки «Силы Сибири-2» – нового газопровода в Китай через территорию Монголии. Он протянется от месторождений в Западной Сибири, на Ямале, Надым-Пур-Тазовском регионе ЯНАО в Западный Китай.
- И, хотя в компании обещают подключить к трубе ресурсы Ковыктинского месторождения, которое должно заполнять трубу «Силы Сибири», это, скорее всего, останется на словах. В действительности у «Газпрома» возникли проблемы на Чаяндинском месторождении, оно оказалось недоразведанным, и теперь «Силой Сибири-2» «Газпром» постарается восполнить выпадающие объемы экспорта в Китай по уже действующему долгосрочному контракту.
- Проектно-изыскательские работы по «Силе Сибири-2» идут с 18 мая. Официально газопровод должен соединить газотранспортную инфраструктуру Запада и Востока России, провести газификацию Восточной Сибири.
- Крупная закупка труб и строительство газопровода увеличат долг «Газпрома». В 2019 году компания потратила на 190 мдрд больше, чем получила от операционной деятельности. К концу 2020 года дефицит бюджета компании может составить 10 млрд долларов.
Статьи
Узнай, страна
13:18 В Калуге стартует строительство не имеющего аналогов в РФ производства энергооборудования для ТЭС
12:57 В Липецкой области начинают строить первый в РФ завод по производству пребиотиков за 2,7 млрд рублей
12:33 В Оренбургской области запущено единственное в России производство порошков алюминия и карбида хрома
05 ИЮН, 15:14 ТОП-10 достижений недели: как в России строили ракетный комплекс, разводили оленей и сажали персики?
05 ИЮН, 13:14 В Архангельской области изготовили пусковой стол комплекса «Ангара» для космодрома «Восточный»
05 ИЮН, 12:55 Уральские ученые впервые в мире синтезировали постоянные магниты без тяжелых редкоземельных металлов
04 ИЮН, 13:51 В Приморье заработал первый на Дальнем Востоке завод по производству OСП-плит за 1,4 млрд рублей
Написать комментарий