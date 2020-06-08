Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
08 ИЮН, 17:40 МСК
USD (ЦБ)    73,4326
EUR (ЦБ)    79,4394

08 ИЮН, 17:40 МСК
USD (ЦБ)    73,4326
EUR (ЦБ)    79,4394
Коронавирус
﻿

«Газпром» заказал трубы на 100 млрд руб. Будет строить «Силу Сибири-2»

8 Июня 2020 202 0 Экономика
«Газпром» заказал трубы на 100 млрд руб. Будет строить «Силу Сибири-2»
img_copyright

Инвестиционное подразделение «Газпрома» – «Газпром Инвест» собирается закупить в течение двух лет трубы почти на 100 млрд руб. Об этом свидетельствует данные тендера, итоги которого будут подведены 16 июня 2020 года. После объявления победителя в течение 90 дней «Газпром» обязуется внести 30% в качестве аванса – около 33 млрд руб. При этом спрос на российский газ падает в Европе и к концу текущего года снизится на 20%, до 160 млрд кубометров. Из-за в бюджете компании ожидается «дыра» в 10 млрд долларов.

«Сила Сибири» – вторая попытка

  • Тендер «Газпром Инвеста» предполагает поставку труб большого диаметра в количестве 1,3 млн тонн. Сумма контракта составит 98,402 млрд руб., а срок его выполнения рассчитан до 2022 года. На сегодняшний день это крупнейший заказ «Газпрома» из всех, которые публиковались на сайте госзакупок. Так, например, самый крупный до этого заказ газовой компании на 9 млрд руб. был зарегистрирован в феврале 2018 года.
  • Результаты тендера будут объявлены 16 июня 2020 года. Компании-поставщику «Газпром» выплатит 30% в виде аванса в течение 90 дней, то есть 33 млрд руб. При этом поставщик обязан предоставить гарантию на свою продукцию от 24 до 36 месяцев. Соответствие всем техническим нормам и рекомендациям заказчика – строго обязательно.
  • «Газпром» ждет поставку труб на базу «Газпром Инвеста» в Ухте, Бугуруслане, Рыздвяном и Романово до 31 декабря 2022 года.
  • Столь большой объем труб не пойдет на газификацию России, которую президент Владимир Путин распорядился закончить к 2030 году. Трубы нужны для прокладки «Силы Сибири-2» – нового газопровода в Китай через территорию Монголии. Он протянется от месторождений в Западной Сибири, на Ямале, Надым-Пур-Тазовском регионе ЯНАО в Западный Китай.
  • И, хотя в компании обещают подключить к трубе ресурсы Ковыктинского месторождения, которое должно заполнять трубу «Силы Сибири», это, скорее всего, останется на словах. В действительности у «Газпрома» возникли проблемы на Чаяндинском месторождении, оно оказалось недоразведанным, и теперь «Силой Сибири-2» «Газпром» постарается восполнить выпадающие объемы экспорта в Китай по уже действующему долгосрочному контракту.
  • Проектно-изыскательские работы по «Силе Сибири-2» идут с 18 мая. Официально газопровод должен соединить газотранспортную инфраструктуру Запада и Востока России, провести газификацию Восточной Сибири.
  • Крупная закупка труб и строительство газопровода увеличат долг «Газпрома». В 2019 году компания потратила на 190 мдрд больше, чем получила от операционной деятельности. К концу 2020 года дефицит бюджета компании может составить 10 млрд долларов.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

За границу пустят, но со справкой. Мишустин «открыл» границы России

За границу пустят, но со справкой. Мишустин «открыл» границы России
Политика

35 млн россиян под угрозой увольнения. Какие работники наиболее уязвимы

35 млн россиян под угрозой увольнения. Какие работники наиболее уязвимы
Общество

Саудовская Аравия взвинтила цены на нефть. «Ценовая война» с Россией завершена

Саудовская Аравия взвинтила цены на нефть. «Ценовая война» с Россией завершена
Экономика

Москва отменяет режим самоизоляции с 9 июня. Но маски и перчатки придется носить

Москва отменяет режим самоизоляции с 9 июня. Но маски и перчатки придется носить
События и факты

Узнай, страна

В Калуге стартует строительство не имеющего аналогов в РФ производства энергооборудования для ТЭС

В Калуге стартует строительство не имеющего аналогов в РФ производства энергооборудования для ТЭС

В Липецкой области начинают строить первый в РФ завод по производству пребиотиков за 2,7 млрд рублей

В Липецкой области начинают строить первый в РФ завод по производству пребиотиков за 2,7 млрд рублей

В Оренбургской области запущено единственное в России производство порошков алюминия и карбида хрома

В Оренбургской области запущено единственное в России производство порошков алюминия и карбида хрома

ТПП РФ: возобновляя работу, предпринимателям важно соблюдать все меры безопасности

ТПП РФ: возобновляя работу, предпринимателям важно соблюдать все меры безопасности

Новости дня

16:46 Стоимость барреля нефти марки Brent превысила $43 Стоимость барреля нефти марки Brent превысила $43
Россия готовится к открытию туристического сезона
Россия готовится к открытию туристического сезона
16:03 В Москве могут изменить сроки снятия ограничений В Москве могут изменить сроки снятия ограничений
14:52 Собянин: с 9 июня в Москве отменят режим самоизоляции Собянин: с 9 июня в Москве отменят режим самоизоляции
14:27 Мишустин: ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется Мишустин: ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется
13:22 Ученые обнаружили ген, который уменьшает количество пыльцы растений Ученые обнаружили ген, который уменьшает количество пыльцы растений
12:26 Мишустин планирует восстановить международное авиасообщение Мишустин планирует восстановить международное авиасообщение
«Вакцина для экономики»: представители бизнес-сообщества обсудили выход из кризиса после пандемии
«Вакцина для экономики»: представители бизнес-сообщества обсудили выход из кризиса после пандемии
11:39 Власти могут пересмотреть политику найма мигрантов на работу Власти могут пересмотреть политику найма мигрантов на работу

Узнай, страна!

13:18 В Калуге стартует строительство не имеющего аналогов в РФ производства энергооборудования для ТЭС В Калуге стартует строительство не имеющего аналогов в РФ производства энергооборудования для ТЭС
В России могут ввести почасовую оплату труда
В России могут ввести почасовую оплату труда
12:57 В Липецкой области начинают строить первый в РФ завод по производству пребиотиков за 2,7 млрд рублей В Липецкой области начинают строить первый в РФ завод по производству пребиотиков за 2,7 млрд рублей
12:33 В Оренбургской области запущено единственное в России производство порошков алюминия и карбида хрома В Оренбургской области запущено единственное в России производство порошков алюминия и карбида хрома
05 ИЮН, 17:54 ТПП РФ: возобновляя работу, предпринимателям важно соблюдать все меры безопасности ТПП РФ: возобновляя работу, предпринимателям важно соблюдать все меры безопасности
05 ИЮН, 15:14 ТОП-10 достижений недели: как в России строили ракетный комплекс, разводили оленей и сажали персики? ТОП-10 достижений недели: как в России строили ракетный комплекс, разводили оленей и сажали персики?
05 ИЮН, 13:14 В Архангельской области изготовили пусковой стол комплекса «Ангара» для космодрома «Восточный» В Архангельской области изготовили пусковой стол комплекса «Ангара» для космодрома «Восточный»
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
05 ИЮН, 12:55 Уральские ученые впервые в мире синтезировали постоянные магниты без тяжелых редкоземельных металлов Уральские ученые впервые в мире синтезировали постоянные магниты без тяжелых редкоземельных металлов
05 ИЮН, 10:56 Эксперт ТПП РФ по предпринимательству в медицине: Отрасль говорит о неготовности Эксперт ТПП РФ по предпринимательству в медицине: Отрасль говорит о неготовности
04 ИЮН, 13:51 В Приморье заработал первый на Дальнем Востоке завод по производству OСП-плит за 1,4 млрд рублей В Приморье заработал первый на Дальнем Востоке завод по производству OСП-плит за 1,4 млрд рублей
04 ИЮН, 13:42 Эксперт ТПП РФ: ситуация требует оперативной цифровизации управления строительством Эксперт ТПП РФ: ситуация требует оперативной цифровизации управления строительством
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter