Мишустин планирует восстановить международное авиасообщение

Росавиация и Роспотребнадзор разработают варианты возобновления международных полетов.

Премьер России Михаил Мишустин поручил рассмотреть и представить на утверждение правительству России различные варианты возобновления иностранных полетов. Заниматься планированием восстановления международного сообщения поручено Росавиации и Роспотребнадзору. План восстановления полетов должен быть представлен к 8 июня, а кураторами работы назначены первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Татьяна Голикова, пишет ТАСС.

Ранее Капитал страны сообщал, что 15 июля Россия восстановит международное сообщение. Но вначале полеты будут разрешены между странами СНГ и Евразийского экономического союза.