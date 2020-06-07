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Международное авиасообщение Россия откроет 15 июля

7 Июня 2020 1022 0 События и факты
Международное авиасообщение Россия откроет 15 июля
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Частичное восстановление авиасообщения России с другими государствами намечено на 15 июля. Новость об этом со ссылкой на источники в авиакомпаниях появилась одновременно у нескольких информационных агентств – ТАСС, Интерфакс и издания РБК. Условием для возобновления полетов будет «стабильная позитивная динамика по сокращению числа заболевших» коронавирусом.

Первыми станут страны СНГ

  • Вопрос возобновления международного пассажирского авиасообщения с 15 июля прорабатывают в Росавиации и Роспотребнадзоре. По информации Интерфакса, сразу несколько крупных перевозчиков смогут возобновить полеты с этой даты, если в России ежедневно будет сокращаться количество заболевших коронавирусом.
  • Как утверждает источник РБК в одной из крупных авиакомпаний, на первом этапе авиасообщение будет с 15 странами. Интерфакс пишет, что это будут страны Евразийского экономического союза и СНГ. С другими странами сообщение будет открываться «на условиях взаимности».
  • В Росавиации пока не комментируют эти сведения. Россия прекратила авиасообщение с другими странами 27 марта из-за пандемии коронавируса. Министр транспорта Евгений Дитрих говорил о возобновлении международных авиаперевозок с июля. Такой же прогноз делал совладелец аэропорта «Шереметьево».
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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