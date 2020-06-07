Международное авиасообщение Россия откроет 15 июля 1022 0 События и факты img_copyright

Частичное восстановление авиасообщения России с другими государствами намечено на 15 июля. Новость об этом со ссылкой на источники в авиакомпаниях появилась одновременно у нескольких информационных агентств – ТАСС, Интерфакс и издания РБК. Условием для возобновления полетов будет «стабильная позитивная динамика по сокращению числа заболевших» коронавирусом.