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«Вакцина для экономики»: представители бизнес-сообщества обсудили выход из кризиса после пандемии

08.06.2020 10:51
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«Вакцина для экономики»: представители бизнес-сообщества обсудили выход из кризиса после пандемии

На прошлой неделе в формате онлайн-конференции профильные министерства, лидеры рынка, а также деловые союзы и объединения выработали стратегию, по которой будет проходить восстановление деловой активности в России.

Главные выводы

В частности, участники онлайн-дискуссии «Вакцина для экономики. Станет ли национальный план действий эффективным рецептом?», организатором которой выступил Фонд Росконгресс, обсудили план восстановления экономики, который на прошлой неделе представило российское правительство.

В конференции принимали участие представители бизнес-объединений, ставшие соавторами стратегии по восстановлению деловой активности в России. В их числе – президент «Опоры России» Александр Калинин, президент ТПП РФ Сергей Катырин, председатель «Деловой России» Алексей Репик, а также президент РСПП Александр Шохин.

Общий вывод, который поддержали все участники онлайн-конференции, сводится к следующему: восстановление спроса, не только потребительского, но и со стороны госкорпораций, является одним из самых необходимых условий для восстановления экономического роста России. Кроме этого, важно поддержать спрос на сохранение занятости, а также адресную помощь некоторым категориям россиян и представителям МСП.

Уроки пандемии

Как отметил Алексей Репик, на сегодняшний день необходимо сделать все для того, чтобы меры, предпринимаемые для восстановления экономики, заработали в оперативном режиме, сразу и главное: чтобы бизнес в них верил. Суть в том, что те, кто не доверяет тому, что помощь возможна, придерживаются консервативных принципов: экономят, сокращают издержки, избегают инвестиций.

«Задача – переломить это настроение, и тогда выход из коронавируса может стать для России удивительной возможностью достичь национальных целей», – подчеркнул Репик.

Говоря о ситуации и выводах, которые были сделаны за время из-за пандемии, президент ТПП Сергей Катырин подчеркнул, что «экстремальная ситуация», сложившаяся сегодня, продемонстрировала, что какую-либо инициативу или нормативный документ можно согласовать всего за нескольких дней, а не за гораздо большие сроки, как это было раньше.

«Это один из важнейших уроков пандемии и не хотелось бы, чтобы он пропал даром. Нам нужно научиться так же оперативно работать в повседневной, нормальной жизни», - отметил он.

Еще один важнейший урок – это цифровизация, которая оказалась важнейшим фактором для некоторых компаний. Благодаря ей, многие объединения смогли усвоить формат дистанционного общения, в том числе и с зарубежными партнерами. Цифровизация также позволила устраивать выставки и решать ряд важнейших проблем.

Прогнозы

Со своей стороны Александр Калинин представил свой прогноз относительно того, что в результате кризиса, сложившегося в ходе пандемии, произойдет переход к другой модели потребительского поведения россиян. К слову говоря, это уже можно увидеть в ряде регионов, возобновивших торговую деятельность.

«Люди собираются брать меньше потребительских кредитов, меньше работать в офисах, покупать меньше ненужных товаров, меньше посещать торговые центры и рестораны. Мы уже столкнулись с резким снижением потребительского спроса», - резюмировал президент «Опоры России».

Об изменениях, которые сегодня происходят, заявил и Александр Шохин. По его словам, сегодня мы входим в другое общество, в котором еще не до конца известно о многих так называемых «пандемических» эффектах.

«Безусловно, для нас это серьезный урок — с одной стороны, научиться бороться с классическими вызовами, а с другой стороны — с теми «черными лебедями», которые еще до нас не долетели» — подчеркнул президент РСПП.

Ситуация с ковидом

На сегодняшний день, согласно данным, предоставленным Университетом Джонса Хопкинса, общее число заболевших коронавирусом перешло за отметку в семь миллионов человек. Выздоровевших – 3,1 млн человек, с летальным исходом – 402,7 тыс. Лидером по количеству заболевших и скончавшихся остаются США: 1,9 млн инфицированных и порядка 110 тысяч смертей. На втором – Бразилия, где зафиксировано порядка 691 тысяч заболеваний и 36,4 тыс. скончавшихся.

Что касается России, то наша страна, согласно подсчетам экспертов Университета, находится на третьем месте по количеству заболевших. Согласно информации оперативного штаба, к 7 июня заболело 467,6 тысяч граждан, из которых 195 тысяч зафиксировано в Москве. Летальных случаев – 5,8 тысяч человек, выздоровевших – порядка 226 тысяч.

Тем не менее, общая ситуация по стране такова, что ряд регионов приступили или только планируют снятие ограничений, которые ранее были введены в связи с эпидемией COVID-19. В частности, в мэрии российской столицы обсуждается возможность отмены цифровых пропусков, которая может произойти уже 14 июня.

А что с бизнесом?

По причине того, что российская экономика из-за пандемии попала в период дестабилизации, власти страны были вынуждены предпринять ряд мер. Так, большая часть решений связана с поддержкой компаний, которые находятся в списке наиболее пострадавших от коронавируса. В частности, чтобы продлить срок уплаты налога на прибыль за 2019 год на полгода, компания должна находиться в списке Единого реестра МСП по состоянию на 1 марта 2020 года. То есть, оказаться в реестре «задним числом» не получится.

Из всего списка мер наибольший интерес был проявлен к возможности пользоваться пониженными тарифами страховых взносов на ту часть заработных плат, которая превышает МРОТ. Объяснить этот интерес можно следующим: эта мера может быть использована как в текущем году, так и в следующем (изменения были внесены в Налоговый кодекс).

Если говорить в целом, то текущую ситуацию можно назвать беспрецедентным кризисом, в рамках которого до конца августа этого года в России может закрыться около миллиона субъектов малого и среднего предпринимательства – такой прогноз ранее сделал глава «Опоры России» Александр Калинин. И это станет рекордным уходом с рынка.

Больше всего от кризиса пострадают сфера услуг, а также гостиничный и ресторанный бизнес, непродовольственный ритейл. Вместе с этим, как отмечают эксперты, показатели по занятости также изменятся: произойдет сокращение на 2–3 млн человек. По факту, российскому бизнесу еще не приходилось сталкиваться с подобными сложностями.

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