Памфилова рассказала о процедуре голосования по Конституции

Голосование по поправкам в Конституцию России пройдет 1 июля.

Глава ЦИК Элла Памфилова раскрыла некоторые подробности о том, как будет проходить всеобщее голосование по внесению изменений в Конституцию России. По ее словам, хотя в законодательстве есть пункт, которые разрешает проведение голосования по почте России, во время голосования по поправкам в Конституция этот вид сбора голосов применяться не будет. Памфилова назвала такой способ голосования "позавчерашним днем" и указала на то, что он несет большие риски фальсификации голосов, пишет РИА Новости.

О голосовании по поправкам в Конституцию высказался и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле считают, что эпидемия коронавируса не скажется на явке на участки для голосования. Песков сослался на заявления главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которая ожидает существенного снижения рисков заражения коронавирусом через два карантинных срока, которые пройдут как раз к 1 июля.

Напоминаем, что президент России ранее назначил дату голосования по поправкам в Конституцию России. По мнению главы государства Владимира Путина "наиболее подходящей" датой проведения мероприятия является 1 июля.