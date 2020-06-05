Россияне стали больше тратить

Средний чек повседневных покупок в мае увеличился.

Согласно данным IT-компании «Эвотор», которые получены на основе анализа информации с онлайн-касс, в мае россияне стали тратить больше денег. Так, средний чек повседневных покупок в мае увеличился, причем рост по некоторым категориям доходит до 15%. Например, в супер- и минимаркетах средний чек подрос на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 314 рублей, в аптеках и магазинах по продаже пива средний чек вырос на 14%, достигнув 366 и 350 рублей соответственно, а покупки табачной продукции выросли на 10% до 302 рублей. Эксперты полагают, что рост среднего чека связан с тем, что во время режима ограничений россияне стали реже ходить в магазин, но покупают большее количество товаров за один раз, пишут Известия.

При этом по данным экспертов ВШЭ реальные располагаемые доходы россиян упали на 21,8% во втором квартале, а в правительстве полагают, что по итогам года доходы населения упадут до 3,8%. Специалисты же Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН) прогнозируют падение реальных располагаемых доходов россиян на 5,2% по итогам текущего года.