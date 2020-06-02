Реальные доходы россиян упадут на 5,2% по итогам года

Тем не менее уже со следующего года специалисты ожидают роста доходов населения страны.

Эксперты Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН) прогнозируют падение реальных располагаемых доходов россиян на 5,2% по итогам 2020 года. При этом в Минэкономрзвитии ожидают падение показателя на 3,8% к концу года.

Но уже в следующем году специалисты ИНП РАН ожидают роста доходов населения в 3,5%, в 2022 году рост составит 1,5%, а в 2023 году - 2,2%. А вот в Минэкономразвитии ожидают роста реальных доходов россиян в 2021 году до 2,8%, в 2022 году - до 2%, а в 2023 году - до 2,6%. Причем рост доходов объясняется, в том числе, и мерами принимаемыми правительством для поддержки граждан, пишут Известия.

Напоминаем, что сегодня, 2 июня, президент России одобрил план восстановления экономики и доходов россиян, подготовленный правительством. Согласно данному плану, к 2021 году правительство рассчитывает поднять рост доходов населения более чем на 3%.