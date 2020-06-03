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Доходы россиян обрушились на 22%. Такого не было в 1990-е
3 Июня 2020 569 0 Экономика
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Реальные располагаемые доходы россиян упали на 21,8% во втором квартале. Правительство ждет, что по итогам года провал будет на уровне 3,8%, но эксперты «Центра развития» Высшей школы экономики допускают двузначный спад. Так, например, финансовая помощь властей компенсировала всего 2,2% общего падения доходов. Новый план восстановления экономики не предполагает прямой помощи гражданам.
Каждый четвертый рубль потерян
- Карантинные меры и связанные с ними действия властей обрушили доходы россиян. Во втором квартале они уже упали на 21,8%, подсчитали в «Центре развития» Высшей школы экономики. До этого наибольшее падение было зафиксировано в 2008-09 годах, когда доходы граждан снижались на 10,7%, и в 2015-16 годах, когда они упали на 9,5%.
- Минэкономразвития смотрит на ситуацию оптимистично: к концу года падение доходов будет на уровне 3,8% с учетом инфляции и обязательных платежей. Но в ВШЭ считают, что реальность может превзойти прогнозы чиновников втрое – доходы сократятся как минимум на уровне 2008-9 годов.
- Поддержка со стороны властей и меры президента и правительства неадекватны ситуации. Помощь в апреле и мае, включая вливания в экономику 250,3 млрд руб., доплаты соцработникам, повышение пособий по уходу за ребенком до 6751 руб., выплаты на детей в размере 5-10 тыс. руб., возврат налогов самозанятых в среднем в 3 тыс. руб. и повышение минимального пособия по безработице до 4,5 тыс. руб. – все это компенсирует лишь 2,2% от падения доходов. То есть реальное падение без этих мер составляет 24%. По уровню жизни россияне в 2020 году вернулись в 2008-ой.
- Эксперты ВШЭ исходят из того, что 12,5% населения потеряют работу и столько же получат лишь половину от прежнего заработка. В конце мая опросы показывали похожую ситуацию: 13,5% респондентов полностью лишились дохода, у 31,8% доходы значительно снизились, у 15,7% снизились незначительно, 9,8% потеряли работу, 8,8% ушли в отпуск. Все это подтверждает верность расчетов.
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