Доходы россиян обрушились на 22%. Такого не было в 1990-е 569 0 Экономика img_copyright

Реальные располагаемые доходы россиян упали на 21,8% во втором квартале. Правительство ждет, что по итогам года провал будет на уровне 3,8%, но эксперты «Центра развития» Высшей школы экономики допускают двузначный спад. Так, например, финансовая помощь властей компенсировала всего 2,2% общего падения доходов. Новый план восстановления экономики не предполагает прямой помощи гражданам.