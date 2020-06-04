Белоруссия хочет снизить зависимость от России

Александр Лукашенко считает, что экономический рост республики должен основываться на развитии экспорта белорусской продукции в другие страны.

Белоруссии нужно снизить экономическую зависимость от Российской Федерации за счет диверсификации рынков сбыта собственной продукции и привлечения валюты из-за рубежа, заявил глава государства Александр Лукашенко во время совещания с новым правительством. По его словам, республика не может зависеть от российской стороны даже на 50-55%. Помимо этого президент добавил, что экономический рост Белоруссии должен основываться на развитии экспорта белорусской продукции в другие страны, а также призвал новое правительство ускорить работу в данном направлении, пишет РИА Новости.

3 июня 2020 года Александр Лукашенко отправил в отставку правительство Сергея Румаса. Новым премьер-министром стал председатель Государственного военно-промышленного комитета, выпускник МГИМО Роман Головченко.