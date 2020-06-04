Лукашенко назначил премьером Белоруссии выпускника МГИМО

Новый премьер-министр Белоруссии Роман Головченко ранее занимал должность председателя Государственного военно-промышленного комитета страны.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко назначил премьером страны Романа Головченко. До этого момента Головченко занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета, на котором находился с 18 августа 2018 года, пишет РИА Новости.

Справка:

Роман Головченко окончил Московский государственный институт международных отношений МИД Российской Федерации по специальности «международные отношения» и Академию управления при Президенте Республики Беларусь по специальности «экономика и управление внешнеэкономической деятельностью». В разное время занимал должности в Совете Безопасности и Генпрокуратуре Белоруссии, работал в Польше, Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре, Кувейте и Саудовской Аравии, а в августе 2018 года занял должность председателя Государственного военно-промышленного комитета страны.

Напоминаем, что 3 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об отставке правительства. Белорусский лидер сделал это перед предстоящими выборами нового президента страны, которые пройдут 9 августа.