Правительство Белоруссии ушло в отставку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о роспуске правительства страны.

Белорусский лидер Александр Лукашенко отправил правительство страны в отставку. Глава государства подписал соответствующий указ. Это не стало неожиданностью, так как ранее, Лукашенко предупреждал о своих планах сформировать новый кабинет министров еще до того, как в Белоруссии пройдут выборы президента. По его словам, граждане должны видеть новое правительство и понимать, за кого они идут голосовать и кто будет управлять страной, пишет РБК.

Напоминаем, что выборы главы Белоруссии назначены на 9 августа. Нынешний белорусский лидер Александр Лукашенко занимает пост президента с 1994 года и планирует выставить свою кандидатуру на следующий срок.