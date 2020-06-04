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В корабле Илона Маска были использованы российские детали

04.06.2020 08:33
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В корабле Илона Маска были использованы российские детали

О том, что SpaceX применила для своего корабля Crew Dragon комплектующие российского производства, проинформировал эксперт в области отечественной космонавтики Вадим Лукашевич.

По словам аналитика, благодаря отечественным деталям получилось обеспечить успешную автоматическую стыковку корабля со станцией. В частности, как пояснил Лукашевич, имеется в виду стыковочный адаптер IDA, чья основная конструкция была разработана и изготовлена специалистами головного предприятия Роскосмоса по пилотируемой программе – в Ракетно-космической корпорации «Энергия». Благодаря этому межпланетное судно Crew Dragon может совершить стыковку к российскому сегменту.

Как сообщал ранее «Капитал страны», Crew Dragon успешно вышло на орбиту 30 мая – в этот день в 22:22 мск корабль стартовал на ракете Falcon 9 с космодрома, расположенного на мысе Канаверал.

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