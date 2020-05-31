Компания SpaceX запустила корабль Crew Dragon с экипажем к МКС

За последние 9 лет астронавты США впервые отправились в космос на собственной ракете.

Межпланетное судно Crew Dragon частной американской компании SpaceX Илона Маска успешно вышло на орбиту. В субботу, 30 мая, в 22:22 мск корабль стартовал на ракете Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал. На его борту находятся астронавты NASA Дуглас Херли и Роберт Бенкен. Уточняется, что Crew Dragon должен добраться до Международной космической станции (МКС) примерно через 19 часов. Автоматическая стыковка космического судна с МКС запланирована на 31 мая в районе 17:30 мск, пишет РБК.

Отмечается, что за последние 9 лет астронавты Соединенных Штатов Америки впервые отправились в космос на собственном корабле.