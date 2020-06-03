На юге Мексики обнаружили самое большое и древнее сооружение майя

Ученые, использующие метод дистанционного зондирования с воздуха, обнаружили в Мексике (штат Табаско) самое большое и самое древнее из известных сооружений, построенных цивилизацией майя - гигантскую прямоугольную возвышенную платформу.

Сооружение было построено между 1000 и 800 годами до нашей эры.

По словам исследователей, объект в отличие от пирамид майя в таких древних городах как Тикаль и Паленке, возведенных почти 1.5 тыс. лет спустя, был построен не из камня, а скорее из глины и земли и вероятнее всего предназначался для массовых ритуалов.

Церемониальная платформа расположена на участке под названием Агуада-Феникс, недалеко от границы с Гватемалой, имеет ширину около 400 м и длину 1400 м, высота сооружения от 10 до 15 метров.

Трехмерное изображение Aguada Fenix, созданное на основе лидарной съемки

По объему оно превосходит Великую пирамиду в Гизе, построенную в Египте 1.5 тыс. лет назад.

Исследователи утверждают, что не было найдено никаких каменных скульптур, изображающих людей с высоким статусом. Это говорит о том, что культура майя на ранней стадии была более общинной и лишь позднее развилось социальное неравенство и иерархическое общество во главе с королевской семьей.

«Сооружение настолько большое по горизонтали, что если вы идете по нему оно просто выглядит как природный ландшафт. Но объект был обнаружен благодаря использованию лидара», - сообщил археолог из Аризонского университета Такеши Иномата, возглавлявший исследование, опубликованное в издании Nature.

Лидар (англ.Light Detection and Ranging) - технология дистанционного зондирования в которой используется импульсный лазер и другая информация, полученная при полете над участком, под поверхностью которого скрыт объект.

Археологи рассказали, что девять огромных дамб и ряд водохранилищ были связаны с обнаруженным объектом.

На части участка Агуада-Феникс сегодня находится скотоводческая ферма. Часть территории заросла лесом, пишет theguardian.com.

Аэрофотоснимок основного плато Агуада-Феникс. © Takeshi Inomata

«Вполне вероятно, что многие люди из близлежащих районов собирались тут для особых случаев может быть связанных с календарными циклами», - заметил Иномата.

По его словам, ритуалы могли включать в себя шествия вдоль дамб и внутри прямоугольной площади. Люди также разместили в центре плато символические объекты, такие как нефритовые топоры.

Справка:

Майя - цивилизация Мезоамерики, известна благодаря своей письменности, искусству, архитектуре, математической и астрономической системам. Начало её формирования относят к предклассической эре (2000 год до н. э. - 250 год н. э.). Многие города майя достигли пика своего развития в классический период (250-900 гг. н. э.). К моменту прибытия конкистадоров цивилизация находилась в глубоком упадке.

Территория, на которой происходило развитие цивилизации майя, входит в состав таких государств как: Мексика, Гватемала, Белиз, Сальвадор,Гондурас.