На Солнце зафиксирована мощнейшая вспышка за несколько лет

Космическая обсерватория NASA (Solar Dynamics Observatory, SDO), изучающая наше светило зафиксировала мощнейшую солнечную вспышку.

Разрушительная сила выброса оказалась столь сильна, что превзошла предыдущего «гиганта» в 2017 году.

Ученые отнесли данную вспышку к М-классу (средняя из больших).

Как считают эксперты, испускаемое излучение не столь велико, чтобы оказать отрицательное воздействие на здоровье людей. Тем не менее, оно может повлиять на качество сотовой связи и GPS.

Вспышки на Солнце могут указывать на то, что светило после длительной паузы в активности вступает в новую фазу своего цикла.

Активность звезды меняется в течение 11-летнего цикла, в ходе которого изменяется количество солнечных пятен и вспышек.

Вспышка на Солнце (в левом верхнем углу), зафиксированная 29 мая этого года.

Как отмечают исследователи, в данное время наше светило находится в периоде минимальной активности, называемой солнечным минимумом.

Появление огромной солнечной вспышки, вероятно, указывает на то, что солнечный минимум подходит к концу.

Но чтобы окончательно убедиться в этом ученым нужно продолжить отслеживать общее количество солнечных пятен, которые появляются на поверхности звезды, пишет thetimeshub.in.

«Требуется как минимум несколько месяцев наблюдений за Солнцем, чтобы определить точное окончание цикла. Так как данный минимум определяется наименьшим количеством солнечных пятен в цикле, нам необходимо точное количество, чтобы сделать окончательные выводы», - пояснили исследователи Национального аэрокосмического агентства.

Справка:

Солнечная вспышка - взрывной процесс выделения энергии в атмосфере Солнца. Происходящие вспышки охватывают все слои солнечной атмосферы. Энерговыделение крупной вспышки на Солнце может достигать 6×1025 джоулей, что составляет примерно 1⁄6 энергии, выделяемой звездой за 1 сек, либо 160 млрд мегатонн в тротиловом эквиваленте, что, для сравнения, составляет примерный объем мирового потребления электроэнергии за 1 млн лет.