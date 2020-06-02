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Коронавирус

В России выявлено 8863 инфицированных коронавирусом за сутки

02.06.2020 11:23
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В России выявлено 8863 инфицированных коронавирусом за сутки

Всего в России зафиксирован 423741 случай инфицирования коронавирусной инфекцией.

Российские медики обнаружили 8863 инфицированных COVID-19 за прошлые сутки. Из них 2286 заболевших обнаружено в Москве, 732 - в Московской области, 376 - в Санкт-Петербурге, 354 - в Нижегородской области. Такие данные получены от оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в России.

Всего в стране проведено 11 151 622 тестов на наличие коронавирусной инфекции, 423 741 человек инфицирован, 186 985 человек выздоровело, 5 037 человек скончались.

Причем почти четверть россиян не верят в коронавирус, а считают его «выдумкой заинтересованных лиц». Такие данные получены в результате опроса, проведенного Высшей школой экономики, который публиковал Капитал страны. Россияне рассказали о своем отношении к коронавирусу и о том, как изменилось их поведение в связи в введением режима ограничения.

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За минувшие сутки в России зафиксировано 9035 инфицированных COVID-19
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