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Мишустин проверит законность карантинных мер Собянина
3 Июня 2020 649 0 Политика
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Премьер-министр Михаил Мишустин поручил ключевым ведомствам – Минздраву, Минюсту и Роспотребнадзору – проверить на соответствие закону указов глав регионов и, в частности, мэра Москвы Сергея Собянина, которые вводили карантинные меры и ограничения с конца марта 2020 года. Глава правительства допускает, что они могли нарушать права и свободы граждан.
Собянин дошел до проверки
- Минздрав, Минюст и Роспотребнадзор по итогам заседания Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой короновирусной инфекции получили от премьер-министра Михаила Мишустина поручение проверить законность ограничительных мер в российских регионах, включая Москву. Об этом пишет РБК со ссылкой на сайт правительства.
- В документе говорится, что ведомства должны совместно с правительством Москвы и экспертным юридическим сообщество проанализировать «практику применения нормативных правовых актов (в том числе указов мэра Москвы), которые были приняты для борьбы с коронавирусом. Особое внимание Мишустин призвал обратить «на положения, в наибольшей степени затрагивающие права и интересы граждан».
- Отчет по этому поручению должен быть представлен Мишустину 8 июня 2020 года.
- Примечательно, что Мишустин выступил с подобной инициативой на Координационном совете, который он же и возглавляет. При этом в России действует еще и рабочая группа Госсовета по противодействию распространению коронавируса, которой руководит Собянин. Вдобавок к этому Собянин работает заместителем Мишустина в Координационном совете.
- Москва для борьбы с распространением коронавируса запретила массовые мероприятия численностью больше 50 человек. Пожилых и людей с хроническими заболеваниями посадили на самоизоляцию. Выход из дома разрешили только для похода в магазин или аптеку. Для перемещения по городу необходимо получать разрешение. Введена система пропусков. Закрыты учебные заведения, приостановлена работа музеев, спортзалов, бассейнов, театров, кафе, заморожено строительство и работы по благоустройству. В Москве действует масочный и перчаточный режим.
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