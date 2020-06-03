Мишустин проверит законность карантинных мер Собянина 649 0 Политика img_copyright

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил ключевым ведомствам – Минздраву, Минюсту и Роспотребнадзору – проверить на соответствие закону указов глав регионов и, в частности, мэра Москвы Сергея Собянина, которые вводили карантинные меры и ограничения с конца марта 2020 года. Глава правительства допускает, что они могли нарушать права и свободы граждан.