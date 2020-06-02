В Москве заработал сервис с графиком отключения горячей воды

В столице заработал информационный сервис, где горожане могут узнать график отключения горячей воды летом этого года.

Сервис доступен на сайте МОЭК (Московская объединенная энергетическая компания) и в одном из разделов на портале mos.ru, пишет РИА Новости.

Как отметил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, информационный сервис сделан максимально удобным для пользователей.

Чтобы узнать дату и на какой срок будет отключена горячая вода, необходимо ввести в строку поиска номер дома и название улицы, после этого появится информация о датах начала и окончания работ, разъяснил чиновник.

Ранее на портале mos.ru сообщалось о том, что плановые отключения горячей воды в столице не будут проводиться до 1 июля. График отключения был скорректирован в связи с эпидемиологической ситуацией в мегаполисе и действующим режимом повышенной готовности.

Сегодня в столице продолжительность отключений составляет не более 10 дней. За этот период проводятся необходимые профилактические работы.

Напомним, в 2011 году отключение горячей воды проводилось на 14 дней, а еще ранее - на 21 день.

Бирюков уточнил, что сокращение срока профилактических работ не отразится на их качестве. По его словам, они будут завершены к 1 сентября.

Дополнение к новости:

В данное время в работе онлайн-сервиса МОЭК, с помощью которого москвичи могут уточнить сроки отключения горячей воды, наблюдается сбой. Проводятся технические работы.

Открыт дополнительный сервис с графиками отключения воды: www.moek.ru.