Москвичей предупредили о ливнях и грозах 3 июня

В среду, 3 июня, в Москве возможны сильные дожди, грозы и усиление ветра до 15 м/с.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеоявлениями в ведомстве рекомендуют: находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, оставлять транспортное средство подальше от насаждений и плохо укрепленных конструкций. Автомобилистам посоветовали воздержаться от поездок на личном транспорте, соблюдать скоростной режим и дистанцию при управлении транспортным средством.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, к 4 июня температура воздуха может повыситься до 21°С, передает russian.rt.

Ранее сообщалось, что в июне на территории РФ ожидается довольно теплая погода.

В соответствии с прогнозом синоптиков, первый летний месяц не принесет каких-либо серьезных погодных аномалий. В Москве и области ожидается более теплая погода, чем обычно характерно для июня. Температура воздуха днем будет подниматься до +20…+25°С, а ночью составит +10…+15°С . Во время кратковременных похолоданий днем температура не превысит +15°С, а ночью будет опускаться до 4-9°С.