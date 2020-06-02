Роспотребнадзор дал рекомендации по проведению голосования по поправкам в Конституцию

Всенародное голосование по поправкам в основной закон страны пройдет 1 июля 2020 года.

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для российских граждан в связи с предстоящим голосованием по поправкам в Конституцию РФ на избирательных участках на фоне эпидемии новой коронавирусной инфекции. Соответствующий документ размещен на официальном портале ведомства.

Из рекомендаций следует, что все члены комиссии и наблюдатели должны быть в индивидуальных средствах защиты и находиться на расстоянии 1,5-2 метров от входа, столов, кабин и стационарных ящиков. Кроме того избиратели должны иметь при себе медицинскую маску, одноразовые перчатки, паспорт, а также ручку синего или черного цвета. Перед проходом к месту голосования россиянам в обязательном порядке нужно проходить температурный контроль и обрабатывать руки антисептическими средствами.

Уточняется, что гражданам во время прохождения идентификации личности придется снять маску, при этом паспорт нельзя передавать членам комиссии: демонстрация нужных страниц будет проходить на расстоянии. Помимо этого в документе сказано, что избиратель может находиться в кабине для голосования не более 15 минут.

Напомним, что ранее президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с рабочей группой по поправкам в основной закон страны заявил, что всенародное голосование по Конституции пройдет 1 июля 2020 года.