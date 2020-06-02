Вступил в силу временный запрет на импорт топлива

В России со второго июня начал действовать запрет на ввоз бензина, дизельного топлива, а также керосина, судового топлива и газойля.

Ограничение, как уточняется, носит временный характер. Решение соответствующего характера было принято правительством 25 мая. Запрет будет действовать до первого октября. Однако в случае необходимости у профильных ведомств будет возможность до 15 июня изменять срок его действия. При этом, запрет не действует на транзитные поставки топлива, а также на топливо, которое содержится в технологических емкостях.

Ранее «Капитал страны» сообщал о планах по вводу временных ограничений на доставку топлива и соответствующем распоряжении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным.