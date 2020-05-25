В России введен запрет на ввоз топлива

Запрет будет действовать четыре месяца.

В целях обеспечения энергетической безопасности и стабилизации ситуации на внутреннем рынке, правительство России приняло решение ввести запрет на ввоз в страну топлива. Соответствующее постановление уже подписано премьером России Михаилом Мишустиным. Запрет будет действовать до 1 октября этого года. Причем в постановлении есть оговорка о том, что до 15 июля правительство может изменить срок запрета исходя из сложившейся ситуации на топливном рынке России, пишет ТАСС.