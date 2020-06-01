В Кремле отреагировали на заявления о причастности России к беспорядкам в США

Комментируя версию о том, что Москва причастна к происходящему в штатах, пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что это мнение – неправильная и ошибочная инсинуация, которая не отражает мнение официального Вашингтона.

Ранее бывший советник главы США по нацбезопасности Сьюзан Райс выступила с заявлением о том, что к протестам, которые сегодня происходят в стране, может быть причастна Москва. Однако никаких доказательств она не привела. В России эту версию категорически отвергли.

«Какие-либо инсинуации, как та, о которой вы упомянули, конечно же, являются абсолютно неправильными, ошибочными, и насколько мы понимаем, подобные инсинуации никак не могут отражать официальную точку зрению Вашингтона», - заявил официальный представитель Кремля.

Напомним, что по Штатам прокатилась волна беспорядков после того, как от рук сотрудников полиции погиб афроамериканец Джордж Флойд. Полицейского обвинили в убийстве по неосторожности.