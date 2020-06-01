В Госдуму внесен законопроект о господдержке для домохозяек

Документ соответствующего содержания был внесен представителями ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским.

Согласно законопроекту, предлагается ввести господдержку в размере МРОТ для домохозяек, информирует РИА Новости. В частности, как объясняется в пояснительной записке, речь идет о следующих мерах поддержки: выплата денежных пособий «лицам, занятым ведением домашнего хозяйства своей семьи». Авторы инициативы предлагают производить их каждый месяц, а порядок будет определяться Минтруда. Как уточняется, получателем пособия сможет стать только один член семьи.

Если инициатива будет принята, то закон начнет действовать с первого января 2021 года.

В документе также объясняется понятие «домашнего хозяйства»: речь идет об уборке дома, готовке еды, а также уходе за детьми, родителями престарелого возраста и так далее.