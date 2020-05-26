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Отпуск с коронавирусом. Как россияне планируют провести лето
26 Мая 2020 483 0 Общество
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В преддверии летнего туристического сезона власти стали постепенно отменять режим ограничений, особенно в тех регионах, где привыкли отдыхать россияне. Но из-за снижения доходов в условиях экономического кризиса немногие граждане смогут позволить себе отправиться в отпуск. Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, как россияне планируют провести лето в условиях эпидемии коронавируса.
- Согласно проведенному ВЦИОМ опросу, более 61% россиян сообщили, что собираются провести лето, в основном, дома. Но 31% респондентов планируют по возможности выезжать на дачи или садовые участки, 11% опрошенных собираются путешествовать по России, 6% россиян собираются посетить Крым и курорты Черноморского побережья Кавказа и только 4% респондентов заявили, что, несмотря на коронавирус и настоятельные просьбы властей не выезжать из страны, планируют отпуск за границей.
- Причем 25% респондентов назвали коронавирус главной причиной отказа от летнего отдыха, а вот невозможность отправиться в отпуск из-за нехватки средств отметили 36% россиян, что на 17 п.п. меньше, чем в 2019. Тем не менее эксперты уверены, что на снижение данного показателя повлияло опасение россиян из-за коронавирусной инфекции, а в сумме обе причины отказа от отпуска дают 61%, что превышает показатели во все кризисные годы в России.
- Только 31% всех участников опроса планируют брать летний отпуск в этом году. 14% из них заявили, что собираются отдохнуть две недели, 8% будут отдыхать в течение месяца, а 6% рассчитывают продлить свой отпуск на срок превышающий 30 дней. А вот 19% опрошенных заявили, что смогут отдохнуть этим летом только в выходные дни. При этом 29% участников опроса поменяли свои летние планы, 70% из которых сделали это из-за эпидемии коронавируса.
- Больше всего россияне хотели бы отдохнуть на заграничных курортах и в Крыму. Об этом сообщили по 28% респондентов. Но курорты Черноморского побережья также пользуются спросом у наших сограждан. О своем желании отдохнуть на Черном море заявили 24% опрошенных.
- Расходы россиян на отпуск выросли на 14% по сравнению с предыдущим годом. Так, в среднем, опрошенные планируют потратить на одного отдыхающего порядка 49 500 рублей. 42% россиян вынуждены специально откладывать на отпуск, 22% респондентов могут позволить себе оплатить отпуск из текущих расходов, а 8% оплачивают свой летних отдых с премии или подработки.
- Курорты Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма уже подготовились к приему туристов. Так в Сочи о готовности принять туристов сообщили 65 санаториев. Однако с 1 июня открыт будет только медицинский туризм и те санатории, у которых есть медицинские лицензии, а вот остальные отели и гостиницы смогут принимать россиян только начиная с 1 июля. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева.
- При этом проживание в санаториях будет проходить строго по рекомендациям Роспотребнадзора. Отдыхающих смогут заселить только при наличии справки об отсутствии коронавируса, в номерах будут размещать по одному человеку, если речь идет не о членах одной семьи, а питание гостей будет организовано в номерах или ресторанах по системе заказов.
- Многие зарубежные курорты также готовы принять туристов из России. Так, россияне смогут посетить такие страны, как Турция, Кипр или Греция. Но, как ранее писал Капитал страны, в правительстве не считают возможным возобновить выездной туризм. Воздержаться от зарубежных поездок россиян просил и премьер-министр страны Михаил Мишустин, которого поддерживают и в Ростуризме, заявляя, что после возвращения из-за границы россияне вынуждены будут пройти обязательный карантин, оплатив проживание в обсерваторе за свой счет.
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