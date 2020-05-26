Отпуск с коронавирусом. Как россияне планируют провести лето 483 0 Общество img_copyright

В преддверии летнего туристического сезона власти стали постепенно отменять режим ограничений, особенно в тех регионах, где привыкли отдыхать россияне. Но из-за снижения доходов в условиях экономического кризиса немногие граждане смогут позволить себе отправиться в отпуск. Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, как россияне планируют провести лето в условиях эпидемии коронавируса.