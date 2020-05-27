АТОР: границу для туристов не откроют до сентября

Начало продажи заграничных туров и открытие чартеров может произойти в сентябре.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала о том, когда можно ожидать возобновления в стране выездного туризма. По ее словам, открытие чартерных рейсов и начало продажи заграничных туров можно ждать не раньше сентября. Хотя некоторые регулярные рейсы с другими странами могут быть открыты и ранее, пишет РИА Новости.

Она рекомендовала россиянам оставаться в стране, обратив внимание на внутренний туризм, и отправиться в отпуск на российские курорты, которые будут готовы принять туристов с 1 июня.