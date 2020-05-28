Самый большой в мире полностью электрический самолет готовится к первому полету

Авиационный сектор является одним из самых быстрорастущих источников выбросов углерода в последние годы. Если бы глобальная авиация была страной, она была бы в десятке лучших эмитентов - на ее долю приходилось бы около 2% мировых выбросов.

Авиационный сектор не включен в Парижское соглашение об изменении климата как одна из областей, в которых необходимо сократить выбросы. Тем не менее, компании пытаются найти способы уменьшения своего углеродного следа, в том числе ведут активную разработку электрических самолетов.

Самый большой в мире полностью электрический самолет 29 мая впервые полетит над штатом Вашингтон в США. Самолет Carana Caravan с электрическим двигателем, разработанным MagniX, может перевозить до девяти пассажиров и имеет дальность полета 100 миль (160 км). Он может поступить в коммерческую эксплуатацию в следующем году.

«Это нишевый рынок. Но мы можем начать работать над его расширением прямо сейчас и приложить все усилия для развития всей отрасли», - сказал генеральный директор Magnix Рой Ганзарски. «Давайте быстро выйдем на рынок с главной целью - начать революцию».

Самолет, который будет нести мотор Magnix, выпускается с 1982 года. Модифицируя существующий самолет, цель Magnix - показать, что коммерческий электрический полет возможен уже сейчас. Двигатель выдает 750 лошадиных сил, что, по словам компании, является достаточным для самолетов, предназначенных для перевозки от 5 до 19 человек.

Ганзарски полагает, что через 15 лет все полеты протяженностью менее 1000 миль (1600 км) будут полностью электрическими. Но он говорит, что нужно проделать большую работу в отношении батарей. Тем не менее, электрические полеты имеют множество преимуществ, которые выходят за рамки сокращения выбросов. Электрические самолеты нуждаются в меньшем техобслуживании, чем самолеты на топливной основе, а их эксплуатация обходится на 50-80% дешевле. Это также может привести к удешевлению билетов, пишет ZMEScience.