Медики выявили 8371 случай инфицирования коронавирусом за сутки

Общее количество зараженных в стране достигло 379051 человека.

Российские медики обнаружили 8731 случай инфицирования коронавирусной инфекцией за сутки. Больше всего зараженных зафиксировано в столице. Так, в Москве выявлено 2054 новых случая инфицирования коронавирусом, в Подмосковье медики обнаружили 774 заболевших, а в Санкт-Петербурге отмечено 383 новых случая инфицирования COVID-19.

Общее количество инфицированных в России достигло 379051 человека, 150993 пациента вылечились от коронавирусной инфекции, 4142 пациента скончались.